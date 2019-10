Serial opowiada o codziennej służbie strażników Tatrzańskiego Parku Narodowego. Bohaterami są ludzie o niezwykłej sile charakteru, którzy jak nikt inny poznali tajemnice gór i Parku. Oprócz pracowników TPN w serialu pojawią się również ratownicy TOPR-u, właściciele schronisk górskich, taternicy, przyrodnicy. Ludzie, którzy codziennie stawiają czoła najtrudniejszym wyzwaniom, ryzykując życiem i zdrowiem. Każdy odcinek to pełna emocji walka z czasem, z nieokiełznanym żywiołem, a także z własnymi ograniczeniami i strachem.

Jest to produkcja oryginalna, autorski format powstały od podstaw w FOKUS TV. Serial nie ma precedensu w historii polskiego dokumentu dzięki osobistemu zaangażowaniu się w produkcję dyrekcji i pracowników TPN. Producentem wykonawczym jest firma ZPR Media.

Niemal cztery miliony turystów odwiedza co roku Tatrzański Park Narodowy. Wydaje się zatem, że wszystkie ścieżki zostały w nim już dawno wydeptane. Tymczasem Tatrzański Park Narodowy kryje wciąż wiele tajemnic, niedostępnych dla turystów. Po raz pierwszy dotrzemy z kamerą do miejsc, które odwiedzane są tylko przez strażników Parku. Pokażemy spektakl natury rozgrywający się w polskich Tatrach. Wejdziemy na tatrzańskie szczyty jak Mnich, Rysy, Giewont czy Krzyżne, podążymy szlakiem Orlej Perci. Zanurkujemy na dno Morskiego Oka. Już same te nazwy brzmią jak obietnica wielkiej przygody. Serial to niezwykłe doświadczenie emocjonalne dla widza, który otrzyma obraz zbudowany z unikalnych zdjęć w jakości 4K.

Tatry nie są tu tylko pięknie sfotografowanym tłem. Pokazujemy Tatry od wewnątrz. Było to możliwe dzięki twórczemu udziałowi bohaterów naszego filmu: strażników, pracowników i dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzięki tej współpracy mogliśmy pokazać pasję i miłość do gór.

Uwierzyliśmy w ten serial z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, Tatry to góry niezwykłe i mimo że pozornie znane, to codziennie nas zaskakują. A po drugie, uznaliśmy, że warto pokazać naszą pracę, bo choć często niewidoczna dla turystów, to jest ogromnie odpowiedzialna, ważna dla tego miejsca i przede wszystkim wykonywana z pasją – zaznaczył Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Przy produkcji tego serialu towarzyszyła nam niespotykana skala trudności. To świadectwo tych filmowców, którzy są także góralami i w trakcie realizacji cyklu musieli wykorzystać swoje doświadczenie taterników i wspinaczy – mówi Ewa Latkowska, prezes FOKUS TV.

Wysiłek filmowców skomentował producent serialu Stanisław Drozdowski (ZPR Media): Od zdjęć do cyklu Patrol Tatry trudniejsze byłoby tylko zejście z kamerami do jaskiń

Polskie góry pokazały ostatnio swoje groźne oblicze: doszło do tragedii na Giewoncie. W drugim odcinku naszego serialu pokazane zostanie tło tych wydarzeń.