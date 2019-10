Akcja serialu "Watchmen" rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości, w której zamaskowani strażnicy - superbohaterowie - wyjęci są spod prawa. Produkcja ma przywoływać atmosferę oryginalnej, przełomowej powieści graficznej, tworząc jednocześnie nową jakość.

Na planie tej produkcji Damon Lindelof po raz kolejny pracował z Reginą King (serial HBO Pozostawieni, zdobywczyni Oscara oraz Złotego Globu za film Gdyby ulica Beale umiała mówić, nagrody Emmy za seriale Seven Seconds i American Crime). W serialu "Watchmen" King wciela się w główną bohaterkę, Angelę Abar, która nosi dwie maski - jest głównym detektywem w lokalnej policji oraz żoną i matką trójki dzieci.

Watchman / HBO

W rolach głównych występują także: Jeremy Irons (wyróżniony Oscarem za rolę w filmie Druga prawda, a także nagrodą Emmy za Big Cat Week oraz Elżbieta I) jako Lord of the Country Estate; Don Johnson (zdobywca Złotego Globu za Policjantów z Miami) jako Judd Crawford, szef policji; Jean Smart (nagrodzona Emmy za Kim jest Samantha? oraz Frasier) jako agentka FBI, Laurie Blake; Tim Blake Nelson jako detektyw Looking Glass; Louis Gossett Jr. (Oscar oraz Złoty Glob za Oficer i dżentelmen, nagroda Emmy za serial Korzenie) jako Will Reeves; Yahya Abdul-Mateen II jako Cal Abar; Tom Mison jako pan Phillips; Frances Fisher jako Jane Crawford i Sara Vickers jako pani Crookshanks. W serialu zagrali również: Hong Chau jako Lady Trieu, tajemnicza miliarderka, Andrew Howard, Jacob Ming-Trent, Dylan Schombing i James Wolk.

Twórcą scenariusza i producentem serialu jest Damon Lindelof (serial HBO Pozostawieni oraz serial Zagubieni). Reżyserami produkcji są Nicole Kassell, która jest odpowiedzialna również za pierwszy odcinek, oraz Stephen Williams. Producentami zaś są, poza Lindelofem: Nicole Kassell, Tom Spezialy, Stephen Williams oraz Joseph Iberti.

Watchman / HBO

Serial "Watchmen" wyprodukowany został dla HBO przez White Rabbit we współpracy z Warner Bros. Television na podstawie kultowej powieści graficznej współtworzonej i zilustrowanej przez Dave'a Gibbonsa i opublikowanej przez DC.

Premiera pierwszego odcinka serialu HBO Watchmen odbędzie się w poniedziałek, 21 października równolegle z amerykańską premierą, czyli o godzinie 3.00 nad ranem zarówno w HBO, jak i HBO GO. Powtórka na antenie HBO zaplanowana została tego samego dnia o godz. 20.10. Premiery kolejnych odcinków będą się odbywały co tydzień, w poniedziałki, o tej samej porze – zarówno w HBO, jak i HBO GO. Serial liczyć będzie 9 odcinków.