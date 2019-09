"Mroczne materie" to nowy serial BBC i HBO będący adaptacją nagradzanej trylogii fantasy autorstwa Philipa Pullmana o tym samym tytule. Jest to historia pozornie zwyczajnej, ale niezwykle odważnej dziewczyny o imieniu Lyra (Dafne Keen). Kiedy znika jej najlepszy przyjaciel, Lyra decyduje się ruszyć mu na pomoc, odkrywając przy tym groźny spisek, który dotyczy porwanych dzieci. Dziewczyna podejmuje też próbę zrozumienia tajemniczego zjawiska zwanego Pyłem.

W rolach głównych w serialu wystąpią: Dafne Keen jako Lyra, Ruth Wilson (zdobywczyni Złotego Globu za rolę w The Affair) jako Mrs. Coulter, Lin-Manuel Miranda (zdobywca nagrody Toni za Hamiltona) jako Lee Scoresby, James McAvoy (nominowany do Złotego Globu za rolę w filmie Pokuta) jako Lord Asriel, Clarke Peters (seriale HBO Prawo ulicy i Treme), James Cosmo, Anne-Marie Duff oraz Ariyon Bakare.

Mroczne materie produkuje Bad Wolf i New Line Cinema dla BBC One oraz HBO. Producentami wykonawczymi są: Dan McCulloch, Jane Tranter, Joel Collins i Julie Gardner dla Bad Wolf; Philip Pullman, Jack Thorne, Tom Hooper, Otto Bathurst; Deborah Forte, Toby Emmerich i Carolyn Blackwood dla New Line Cinema; oraz Ben Irving i Piers Wenger dla BBC One.

Premiera serialu HBO "Mroczne materie" (His Dark Materials) odbędzie się w HBO i HBO GO 5 listopada. W serwisie HBO GO pierwszy odcinek dostępy będzie od godziny 3.00 nad ranem.