Twórcami wyprodukowanego przez Hartswood Films we współpracy z BBC One i Netflixem serialu "Dracula" będą znani z brytyjskiego Sherlocka scenarzyści Mark Gatiss i Steven Moffat.

Do obsady opartego na klasycznej powieści Brama Stokera trzyczęściowego serialu dołączą Lyndsey Marshal (Trauma, Liga Dżentelmenów), Chanel Cresswell (The Bay, To właśnie Anglia), Matthew Beard (Była sobie dziewczyna, Gra tajemnic), Lydia West (Rok za rokiem), Paul Brennen (Wild Bill, Happy Valley), Sarah Niles (Catastrophe, Beautiful People), Sofia Oxenham (Poldark - Wichry losu, Grantchester), John McCrea (Everybody’s Talking About Jamie, Piękny kraj), Phil Dunster (Humans, Save Me) oraz debiutująca na małym ekranie Millicent Wong.

Do grona aktorów u boku Claesa Banga w roli Draculi dołączą również Dolly Wells, John Heffernan, Joanna Scanlan, Sacha Dhawan, Jonathan Aris, Morfydd Clark oraz Nathan Stewart-Jarrett.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami trzy pełnometrażowe odcinki wyreżyserują Jonny Campbell (The Informer, Westworld), Damon Thomas (Obsesja Eve, Dom Grozy) i Paul McGuigan (Gwiazdy nie umierają w Liverpoolu, Sherlock).

Dracula zlecony został dla BBC One (produkcja Hartswood Films) przez Dyrektor BBC Content, Charlotte Moore i Kontrolera BBC Drama, Piersa Wengera. Twórcami realizowanego we współpracy z Netflixem serialu będą Steven Moffat i Mark Gatiss, a producentami wykonawczymi Mark Gatiss, Steven Moffat i Sue Vertue z Hartswood Films, Ben Irving z BBC oraz Larry Tanz i Carolyn Newman z Netflixa.

Brytyjscy widzowie będą mogli oglądać "Draculę" na kanale BBC One. Poza Wielką Brytanią i Irlandią serial dostępny będzie dla użytkowników platformy Netflix.