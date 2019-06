Euforia (Euphoria) to nieszablonowy serial HBO o dorastaniu, który szczerze opowiada o nastoletnim świecie, zaprawianych narkotykami imprezach i towarzyszącym młodym ludziom lęku. Bohaterką serialu jest 17-letnia Rue Bennett (Zendaya). Nastolatka zakończyła niedawno odwyk i zastanawia się nad swoją przyszłością. Jej życie gwałtownie się zmienia, kiedy poznaje Jules Vaughn (Hunter Schafer), transseksualną dziewczynę, która niedawno przeprowadziła się do miasta po rozwodzie swoich rodziców i podobnie jak Rue szuka swojego miejsca na Ziemi.

Bliski krąg Rue to jej znajomi z klasy - wysportowany Nate Jacobs (Jacob Elordi), którego wybuchy gniewu maskują niepewność i lęk, Maddy Perez (Alexa Demie), dziewczyna, z którą Nate schodzi się i rozchodzi, Chris McKay (Algee Smith), gwiazda futbolu, która ma problemy z zaaklimatyzowaniem się w szkole, Cassie Howard (Sydney Sweeney), którą prześladuje jej erotyczna przeszłość, Lexi Howard (Maude Apatow), młodsza siostra Cassie i twardo stąpająca po ziemi wieloletnia przyjaciółka Rue, oraz Kat Hernandez (Barbie Ferreira), dbająca o figurę nastolatka, która odkrywa swoją seksualność.

W roli głównej w serialu Euforia (Euphoria) występuje gwiazda Zendaya (Spider Man: Homecoming). Poza nią, a także modelką i aktywistką Hunter Shafer, Jacobem Elordim (The Kissing Booth), Algee Smithem (Nienawiść, którą dajesz), Alexą Demie (Mid90s), Maude Apatow (serial HBO Dziewczyny), Sydney Sweeney (serial HBO Ostre przedmioty) i Barbie Ferreiry (pomysłodawczyni nagrodzonego statuetką Webby serialu internetowego How to Behave), w produkcji występują także Angus Cloud jako Fezco - dealer i kumpel Rue, Storm Reid (Pułapka czasu) jako Gia - siostra Rue, Nika King (Greenleaf) jako Leslie - matka Rue oraz Eric Dane (Chirurdzy) jako Cal - ojciec Nate’a, który skrywa niejedną tajemnicę.

Pomysłodawcą i autorem scenariusza wszystkich odcinków serialu jest Sam Levinson, który jest także jego producentem wykonawczym i reżyserem pięciu odcinków. Filmografia Sama Levinsona obejmuje takie tytuły, jak Assassination Nation, Kolejny szczęśliwy dzień i film HBO Arcyoszust. Poza nim obowiązki producentów wykonawczych pełnią także: Drake, Future the Prince, Ravi Nandan, Kevin Turen, Hadas Mozes Lihtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin, Tmira Yardeni, Mirit Toovi, Yoram Mokady, Gary Lennon i Jim Kleverweis. Konsultantem ds. kwestii transpłciowych był Scott Turner Schofield, obowiązki konsultanta pełnił także Jeremy O. Harris. Serial został wyprodukowany we współpracy ze spółką A24 i jest oparty na izraelskiej produkcji o tym samym tytule. Jej pomysłodawcami są Ron Leshem i Daphna Levin ze spółki HOT.

Premiera serialu HBO Euforia odbędzie się w HBO i HBO GO w poniedziałek, 17 czerwca. W serwisie HBO GO pierwszy odcinek dostępny będzie tego dnia po godzinie 4:00 nad ranem, na antenie HBO premierowy odcinek wyemitowany zostanie o godzinie 21:10. Premiery kolejnych odcinków będą odbywały się co tydzień w poniedziałki.