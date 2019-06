"Motyw" to historia o miłosnym trójkącie, pozorach i kłamstwie, w które uwikłani są główni bohaterowie – Luiza, "Czarna" oraz Maks. Fabułę otwiera zbrodnia, a tłem całej sprawy są tajemnice sprzed lat. Rozwiązania tej niełatwej układanki poszukiwać będzie komisarz Paweł Szulc. Akcja toczy się w Gdańsku.

Do rozwiązania śledztwa nie wystarczy tylko wnikliwa analiza dowodów i przesłuchania podejrzanych – trzeba będzie zajrzeć także w przeszłość i poznać jej tajemnice. Tym samym widzowie zobaczą historię osadzoną we współczesnym Gdańsku, a w retrospekcjach przeniosą się do miasta z lat 80.

Michał Czarnecki w serialu "Motyw" / TVN

Producentem serialu jest DGA Studio, Dorota Kośmicka-Gacke („Diagnoza”, „Druga szansa”, „Niania”) i Jan Kępiński („Agent: Gwiazdy”, „Milionerzy”) na zlecenie dla TVN. Za scenariusz odpowiada zespół: Tomasz Titkow (główny scenarzysta), Joanna Titkow i Ewa Popiołek, pod nadzorem kreatywnym Katarzyny Śliwińskiej-Kłosowicz (scenarzysta, m.in.: „Drugiej Szansy” „Pod Powierzchnią” czy „Diagnozy”). Serial reżyseruje jeden z najzdolniejszych twórców młodego pokolenia - Paweł Maślona (współscenarzysta „Demona”, reżyser wielokrotnie nagradzanego „Ataku paniki”). Operatorem jest Mikołaj Łebkowski. Kierownikiem produkcji – Robert Feluch. Autorem scenografii jest Elwira Pluta, charakteryzacji Aneta Brzozowska, a kostiumów Dorota Williams. Montażem zajmie się Piotr Kmiecik i Wojciech Mrówczyński.

Zdjęcia do serialu "Motyw" odbywają się w Warszawie i Gdańsku, potrwają do września. Produkcja trafi na antenę wiosną, 2020 roku.