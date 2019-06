W spokojnym nadmorskim miasteczku Monterey w Kalifornii, wszystko wydaje się być takie samo. Matki nadal są kochające, mężowie wspierający, dzieci pozostają urocze, a domy są niezmiennie piękne. Noc szkolnej zbiórki zmieniła jednak wszystko. Stworzyła grupę zwaną „Monterey Five”. Madeline (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman), Jane (Shailene Woodley), Renata (Laura Dern) i Bonnie (Zoë Kravitz) zbliżają się do siebie, aby pozbierać na nowo fragmenty zrujnowanego życia.

Stworzony przez Davida E. Kelley’ego (serial Ally McBeal) serial oparty na powieści autorstwa popularnej Liane Moriarty będzie liczył siedem odcinków. Drugi sezon tej przewrotnej, mrocznej i niepozbawionej czarnego humoru produkcji bada naturę kłamstw, trwałość przyjaźni, kruchość małżeństwa i wyzwania rodzicielstwa.

W głównych rolach występują: Reese Witherspoon (Spacer po linie) jako Madeline, Nicole Kidman (Godziny) jako Celeste, Shailene Woodley (Gwiazd naszych wina) jako Jane, Laura Dern (Dzika droga) jako Renata, Zoë Kravitz (Mad Max: Na drodze gniewu) jako Bonnie. Towarzyszą im: Meryl Streep (Sierpień w hrabstwie Osage) jako teściowa Celeste, Mary Louise, Adam Scott (Sekretne życie Waltera Mitty) jako Ed, James Tupper (Trener bardzo osobisty) jako Nathan, Jeffrey Nordling (serial Gotowe na wszystko) jako Gordon oraz Douglas Smith (Percy Jackson: Morze potworów) jako Corey. Produkcja zdobyła cztery Złote Globy i osiem nagród Emmy.

Galeria Przejdź do galerii » Gwiazdy "Wielkich Kłamstewek" wróciły na plan. Oto zdjęcia z 2. sezonu [GALERIA] Ekipa serialowego hitu HBO "Wielkie Kłamstewka" właśnie rozpoczęła prace nad 2. sezonem. Zdjęcia zza kulis pojawiły się w mediach społecznościowych odtwórczyń głównych ról. Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley i Zoë Kravitz pokazały się w charakteryzacjach swoich postaci. Na razie milczy tylko Nicole Kidman.

Twórcą i scenarzystą Wielkich kłamstewek jest David E. Kelley (Ally McBeal). Historia jest wspólnym dziełem Davida E. Kelleya i Liane Moriarty, na podstawie jej powieści. Drugi sezon wyreżyserowała Andrea Arnold (American Honey). Producentami wykonawczymi są Nicole Kidman, Reese Witherspoon, David E. Kelley, Andrea Arnold, Jean-Marc Vallée, Bruna Papandrea, Per Saari, Gregg Fienberg, Nathan Ross i Liane Moriarty.

Premiera drugiego sezonu "Wielkich kłamstewek" (Big Little Lies) odbędzie się równolegle z amerykańską premierą - w poniedziałek, 10 czerwca w HBO i HBO GO o godz. 3.00 nad ranem. Powtórka odcinka zaplanowana została w HBO tego samego dnia o godz. 20.10. Premiery kolejnych odcinków będą odbywały się co poniedziałek w HBO i HBO GO o godz. 3.00, z powtórką o 20.10 na antenie HBO.