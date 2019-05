Miniserial "Paragraf 22" został zrealizowany w oparciu o kultową książkę Josepha Hellera o tym samym tytule. Serial wyprodukował zdobywca Oscara i Złotego Globu George Clooney (W chmurach, Idy marcowe), który również występuje w produkcji. Partnerują mu Christopher Abbott (Dziewczyny, Grzesznica), zdobywca Oscara Grant Heslov (Operacja Argo), laureat Emmy Kyle Chandler (Wilk z Wall Street, Bloodline), laureat Złotego Globu Hugh Laurie (Nocny recepcjonista, Dr House) i nominowany do Oscara Giancarlo Giannini (007 Quantum of Solace, Casino Royale).

"Paragraf 22" portretuje przygody i niepowodzenia amerykańskiej eskadry lotniczej we Włoszech podczas II wojny światowej. Głównym bohaterem jest Yossarian, bombardier, którego nieustanne wysiłki podczas misji skupione są na tym, by przeżyć. Jego szanse na sukces w realizacji tak prostego celu sukcesywnie obniżają się, ponieważ jego przełożony, pułkownik Cathcart stale podnosi liczbę misji, w których trzeba wziąć udział. Bardziej niż wycofujący się Niemcy, prawdziwym wrogiem dla Yossariana i jego nietuzinkowej grupy kumpli jest biurokracja wojskowa, której logika potrafi zaskoczyć. Szczytem tego jest Paragraf 22, wojskowe prawo, które mówi, że jeśli latasz na misje, jesteś szalony i nie musisz brać w nich udziału; wystarczy zapytać. Ale jeśli tego nie zrobisz, to jesteś zdrowy, więc musisz brać w nich udział.

Paragraf 22 został wyprodukowany przez George'a Clooneya i Granta Heslova reprezentujących Smokehouse Pictures, oraz Richarda Browna i Steve’a Goline’a działających w imieniu Anonymous Content. Luke Davies i David Michôd są współautorami i producentami wykonawczymi serialu. Sześcioczęściowy miniserial Paramount Television i Anonymous Content jest wyreżyserowany przez Clooneya, Heslova i Ellen Kuras, która również pełni rolę producenta. Każdy z reżyserów odpowiadał za dwa odcinki.

Premiera w HBO GO odbędzie się już w sobotę, 18 maja, kiedy pojawią się dwa odcinki. Kolejne dwa zadebiutują 21 maja, a odcinki 5 i 6 zaprezentowane zostaną 28 maja. Miniserial liczy 6 odcinków. Emisja na antenie HBO3 rozpocznie się 30 czerwca.