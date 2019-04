23-letnia początkująca aktorka została obsadzona w roli Diany, ponieważ zdaniem twórców serialu, ma tę samą charyzmę i dziewczęcy urok, co księżna. Emma Corrin swoją rolą pochwaliła się na Instagramie:

Zostałam doklejona do tego serialu i myśl, że dołączyłam do nieirygowanie utalentowanej aktorskiej rodziny jest surrealistyczna. Księżna Diana była ikoną, która miała głęboki i inspirujący wpływ na świat. Poznawanie jej przez twórczość Petera Morgana to dla mnie wyjątkowa okazja i będę dążyła do tego, żeby oddać jej sprawiedliwość

Twórcy serialu zaplanowali 6 sezonów, z których każdy przedstawi 10 lat z życia królowej Elżbiety. Po każdych dwóch sezonach wymieniana jest cała obsada. W 3. serii po Claire Foy, w rolę Elżbiety wcieli się Olivia Colman. Siostrę królowej zagra Helena Bohnam Carter, a księcia Filipa Tobias Menzies. W nowych odcinkach zobaczymy także Gillian Anderson w roli Margaret Thatcher.