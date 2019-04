Eve (Sandra Oh) jest agentką MI6, Villanelle (Jodie Comer) natomiast to piękna, psychopatyczna zabójczyni. Kobiety łączy obopólna obsesja na swoim punkcie. Do ich historii wracamy w tym samym momencie, w którym zostawiliśmy je poprzednio. Drugi sezon otwiera scena, w której Eve zatacza się i nie ma pojęcia, czy kobieta, którą dźgnęła, jest żywa czy martwa. Agentka musi znaleźć Villanelle, zanim zrobi to ktoś inny. Tym bardziej, że nie jest jedyną osobą, która jej szuka...

W role głównych bohaterek wcielają się wyróżniona Złotym Globem i nominacją do nagrody Emmy za stworzoną przez siebie kreację Sandra Oh (serial Chirurdzy) oraz Jodie Comer (serial Doktor Foster).

"Obsesja Eve" to oparty na powieści Luke'a Jenningsa serial, za produkcję którego odpowiada Sid Gentle Films Ltd. Jego producentami wykonawczymi są Sally Woodward Gentle (Morderca z Whitechapel), Lee Morris (Przeklęta liga), Phoebe Waller-Bridge (Han Solo: Gwiezdne wojny - historie), Gina Mingacci (Piękne dziewczyny) oraz Emerald Fennell (serial The Crown), która jest także główną scenarzystką serialu. Wśród współproducentów są także Sandra Oh i Francesca Gardiner. Za reżyserię odpowiada ponownie m.in. Damon Thomas, który jest również producentem wykonawczym. Nowy sezon reżyserują także Lisa Brühlmann i Francesca Gregorini.

Premiera drugiego sezonu serialu "Obsesja Eve" (Killing Eve) odbędzie się w HBO GO już w sobotę 6 kwietnia, kolejne odcinki dodawane będą co tydzień w soboty. Emisja na antenie HBO3 zaplanowana została od 5 maja o godz. 22:00.