"Absentia" to historia agentki FBI, Emily Byrne (w tej roli znana z serialu "Castle" Stana Katic), która podczas pościgu za seryjnym mordercą w Bostonie znika bez śladu, a policja uznaje ją za zmarłą. Sześć lat później zostaje odnaleziona w lesie. Nie pamięta, co się z nią działo przez poprzednie lata. Po powrocie do domu dowiaduje się, że jej mąż, agent specjalny Nick Durand (Patrick Heusinger) ponownie się ożenił, a ich syna wychowuje teraz inna kobieta. Bohaterka odkrywa także, że została wplątana w serię morderstw.

W 2. sezonie serialu Emily, po odnalezieniu i zabiciu swojego oprawcy, stara się wrócić do równowagi po sześciu latach fizycznych i psychicznych tortur. Odbudowuje relacje z synem, jednak nie może zapomnieć o mrocznej stronie swojej przeszłości. Namawia bostońskiego policjanta, Tommy’ego Gibbsa, do rozpoczęcia tajnego dochodzenia w sprawie jej tajemniczej przeszłości. Kiedy śledztwo staje się śmiertelnie niebezpieczne ryzykuje wszystko, aby odkryć prawdę i chronić swoją rodzinę.

Za produkcję "Absentii", która powstała na zamówienie Sony Pictures Television Networks, odpowiada Masha Productions. Serial jest emitowany przez AXN i inne stacje należące do Sony w wybranych krajach w Europie i Ameryce Łacińskiej. Producentem wykonawczym i reżyserem serialu jest Oded Ruskin (False Flag, Beauty and the Baker). Wśród producentów wykonawczych są także: Julie Glucksman, Stana Katic i Maria Feldman (False Flag, Homeland). Serial reżyserowali także Kasia Adamik i Adam Sanderson. Polska reżyserka pracowała nad trzema finałowymi odcinkami serii. Twórcami scenariusza są Gaia Violo i Matt Cirulnick, a za podstawę posłużył im scenariusz do pilota serialu autorstwa Violo.

Premiera 2. sezonu "Absentii" zaplanowana jest na środę 3 kwietnia na godz. 22:00 w AXN