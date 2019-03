Słodkie kłamstewka: Perfekcjonistki (Pretty Little Liars: The Perfectionists) to spin-off serialu Słodkie kłamstewka. W niezwykle osobliwym miasteczku Beacon Heights wszystko wydaje się być idealne, ale naprawdę nic nie jest takie, na jakie wygląda. Kiedy wysoko aspirujące środowisko sięga punktu krytycznej, nagle coś się wydarza. Ktoś zabija, a rozwikłanie zagadki morderstwa nie będzie takie oczywiste. Pierwszy odcinek serialu już jest dostępny w serwisie HBO GO, kolejne będą pojawiały się w każdy czwartek.

The Act przedstawia opartą na faktach historię kryminalną. Gypsy Rose Blanchard to młoda kobieta, która pewnego dnia uświadamia sobie, że matka, która twierdziła, że kocha ja najbardziej na świecie, tak naprawdę ją raniła. Gypsy dorastała, wierząc, że jest poważnie chora na raka, dystrofię mięśni, epilepsję i wiele innych schorzeń, a jej matka Dee Dee poświęciła się, by się nią opiekować. Dziewczyna w końcu odkryła szokującą prawdę, że jest całkowicie zdrowa. Od tego czasu próbuje się wyzwolić z toksycznej relacji ze swoją matką. W roli matki występuje nagrodzona Emmy Patricia Arquette. W HBO GO dostępne są już dwa odcinki produkcji, a kolejne będą dostępne co czwartek.

Najsłynniejsza para XIX wieku królowa Wiktoria (Jenna Coleman) i książę Albert (Tom Hughes) powróciła w poniedziałek, 25 marca do HBO GO z trzecim sezonem serialu historycznego Wiktoria. Produkcja opowiada o jednej z najbardziej charyzmatycznych kobiet w dziejach – królowej Wiktorii. Panująca przez 63 lat władczyni przyczyniła się rozkwitu Wielkiej Brytanii. Za jej panowania kraj stał się potęgą, a ona sama - legendą. W trzecim sezonie związek Wiktorii i Alberta znajduje się w punkcie przełomowym. Na zewnątrz zjednoczeni, tak naprawdę różnią się w swoich poglądach na rolę monarchii, potrzeb podwładnych i roli opinii publicznej. Nowe odcinki serialu będą się pojawiały w każdy poniedziałek w HBO GO.

Templariusze II (Knightfall II) - produkcja o najbardziej tajemniczym i wpływowym zakonie rycerskim czasów średniowiecza wraca z drugim sezonem we wtorek, 26 marca do HBO GO. Serial zgłębia tajny świat legendarnego bractwa zakonników-wojowników, pokazując, w co wierzyli i jak żyli. Drugi sezon produkcji, zapowiadający spektakularny upadek zakonu, porusza ponownie takie wątki, jak władza, odkupienie, zemsta, zdrada czy rodzina. Ważnym motywem jest wojna między kościołem a państwem. Pojawia się też nowy bohater – doświadczony i bohaterski Talus (Mark Hamill), który dostaje zadanie przygotowania kolejnych pokoleń zakonników, którzy dumnie będą nosić na piersiach ikoniczny czerwony krzyż. Nowe odcinki ośmiodocinkowego drugiego sezonu serialu będą pojawiały się w każdy wtorek w HBO GO.

Od soboty, 30 marca w HBO GO będzie można oglądać czwarty sezon Gomorry, jednego z najlepszych europejskich seriali kryminalnych, który opowiada o tajemnicach neapolitańskiej mafii. Na ciemnych i wąskich ulicach Neapolu władzę sprawuje kamorra – potężna miejscowa mafia, która oplata swoimi mackami całe miasto i kontroluje życie mieszkańców. W czwartym sezonie każdy z bohaterów musi stawić czoła nowym wyzwaniom i wrogom. Dotychczasowy podział sił zostaje podważony i najbliżsi mogą być w niebezpieczeństwie. Jeden z bohaterów Genny, próbując się zrehabilitować, wkracza w świat biznesu i dystansuje się od starych znajomych. Trafia do Londynu, gdzie stawką w grze są duże pieniądze. Nowe odcinki serialu będą pojawiały się po dwa w każdą kolejną sobotę.