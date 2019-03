28 kwietnia 1986 roku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie, na terenie ówczesnego ZSRR, doszło do ogromnej eksplozji. Uwolniona podczas wybuchu chmura radioaktywna spowodowała skażenie promieniotwórcze na terenie Białorusi, Rosji, Ukrainy i rozprzestrzeniła się po całej Europie, w tym w Polsce, Skandynawii, Europie Środkowej i Zachodniej.

Jared Harris wciela się w Walerija Legasowa, wiodącego radzieckiego fizyka jądrowego, który był członkiem komisji badającej przyczyny awarii i jako pierwszy zrozumiał skalę katastrofy. Stellan Skarsgård gra zastępcę przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Borysa Szczerbinę, który z kremlowskiego nadania przewodniczył pracom rządowej komisji ds. Czarnobyla w pierwszych godzinach po awarii. Emily Watson zobaczymy w roli Ulany Khomyuk, radzieckiej fizyczki jądrowej, która chce poznać prawdziwe przyczyny wybuchu reaktora.

W głównych rolach występują Jared Harris (The Crown; nominowany do nagrody EmmyÒ za rolę w serialu Mad Men), Stellan Skarsgård (Melancholia, Buntownik z wyboru) oraz Emily Watson (nominowana do OskaraÒ za Hilary i Jackie i Przełamując fale). Autorem scenariusza i producentem wykonawczym serialu Czarnobyl jest Craig Mazin (Łowca i Królowa Lodu), a reżyserem - Johan Renck (Breaking Bad). Miniserial jest koprodukcją HBO i SKY, która została zrealizowana przez spółki Sister Pictures i The Mighty Mint. Carolyn Strauss (nominowana do nagrody Emmy za Grę o tron) i Jane Featherstone (Broadchurch) pełnią obowiązki producentów wykonawczych. Współproducentami wykonawczymi są Johan Renck i Chris Fry (Humans), a Sanne Wohlenberg (Czarne lustro) jest producentką.

W pozostałych rolach występują: Paul Ritter (Lovesick) jako zastępca głównego inżyniera Czarnobyla Anatolij Diatlow, Jessie Buckley (Pod ciemnymi gwiazdami) jako Ludmiła Ignatenko, mieszkanka miasta Prypeć i żona strażaka, który wziął udział w akcji ratowniczej, Adrian Rawlins (Harry Potter i Insygnia Śmierci) jako główny inżynier elektrowni w Czarnobylu Mikołaj Fomin oraz Con O’Neill (Rozpustnice) jako dyrektor elektrowni Wiktor Bruchanow.

W produkcji zobaczymy także: Sama Troughtona (Rytuał), Adama Nagaitisa (Terror), Barry’ego Keoghana (Dunkierka), Ralpha Inesona (Harry Potter i Książę Półkrwi), Marka Lewisa Jonesa (Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi), Faresa Faresa (serial HBO Westworld) i Davida Densika (McMafia).

Zdjęcia do miniserialu zostały zrealizowane na Litwie. W skład ekipy produkcyjnej wchodzą operator Jakob Ihre (Thelma), scenograf Luke Hull (Howards End), montażyści Jinx Godfrey (Teoria wszystkiego) i Simon Smith (Endeavor), kostiumolog Odile Dicks-Mireaux (Brooklyn), dyrektorzy castingu Nina Gold i Robert Sterne (oboje dwukrotnie nominowani do Emmy za serial HBO Gra o tron) i kompozytor Hildur Gudnadóttir (W pułapce).

Premiera pięciodocinkowego miniserialu HBO "Czarnobyl" odbędzie się we wtorek, 7 maja w HBO i HBO GO, dzień po amerykańskiej premierze. W HBO GO serial dostępny będzie od rana, a w HBO jego emisja została zaplanowana na godz. 21.10.