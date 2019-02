Na plan serialu wracają Leszek Lichota, Aleksandra Popławska, Andrzej Zieliński, Dagmara Bąk, Maciej Mikołajczyk, Jacek Lenartowicz, Jarosław Boberek, Mariusz Saniternik, Andrzej Konopka i Piotr Żurawski.

Granica między Ukrainą a Polską, a tym samym Unią Europejską ciągle nas inspiruje, a nasze Bieszczady są po prostu piękne i fascynujące. Wracamy tam, bo gdzie jak nie w Bieszczadach można nakręcić trzeci sezon "Watahy". Będzie niebezpiecznie, mrocznie i nieprzewidywalnie. Przed nami kilka miesięcy ciężkiej pracy – mówi Bogumił Lipski, producent "Watahy" z ramienia HBO.

Cieszymy się, że możemy powrócić do wyjątkowej scenerii Bieszczad, by zrealizować kolejny sezon jednego z naszych najbardziej popularnych seriali. Jak udowodniły poprzednie sezony "Watahy" oraz nasz najnowszy polski serial „Ślepnąc od świateł” jest zapotrzebowanie na polskie produkcje nie tylko na lokalnym rynku, ale również w Europie Środkowej i poza nią – powiedział Johnathan Young, VP Original Programming and Production, HBO Central Europe.

Za scenariusz trzeciego sezonu Watahy odpowiadają Piotr Szymanek (head writer), Katarzyna Tybinka oraz Marta Szymanek. Producentami ze strony HBO Polska są Bogumił Lipski i Izabela Łopuch (executive producer). Producentem nadzorującym z ramienia HBO Europe jest Johnathan Young. Producentem nadzorującym ze strony ATM GRUPA jest Andrzej Muszyński, a producentem liniowym ATM GRUPA Grzegorz Olkowski.

Oba dotychczasowe sezony "Watahy" można oglądać w HBO GO.