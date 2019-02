Do niedawna emocje wywoływała kwestia obsady. Teraz elektryzuje wszystkich pytanie, jak właściwie będzie wyglądał "Wiedźmin" w wersji od Netflix. Geralta uznajemy za swojego, a zagra go Brytyjczyk, kojarzony z Supermenem. Czy to na pewno właściwy człowiek na właściwym miejscu?

Tomasz Bagiński przyznaje, że Henry Cavill jako Biały Wilk to znakomity wybór:

Świetnie pasuje do roli, świetnie też zna ten świat, tego bohatera. My i cały zespół jesteśmy tym mega podekscytowani – stwierdził Bagiński, który osobiście uczestniczył w pierwszych serialowych zdjęciach na Węgrzech. Nie ma już zagadek, jeśli chodzi o obsadę, ale informacje z planu są oszczędnie dozowane. Z ostatnich doniesień wiadomo na pewno, że Henry Cavill obecnie pracuje nad muskulaturą.

Sam Bagiński miał reżyserować przynajmniej jeden odcinek w każdym sezonie. Wiadomo już, że nie wyreżyseruje żadnego odcinka, przynajmniej nie w pierwszym sezonie. To jednak nie znaczy, że został zmarginalizowany. Przeciwnie, jego zadanie jest teraz dużo ważniejsze:

Jestem jednym z producentów wykonawczych, co daje mi dość dużo obowiązków związanych z doglądaniem tego, jak będzie ten serial finalnie wyglądał. I to jest dość poważna, wymagająca i bardzo zajmująca rola – powiedział Bagiński w wywiadzie w internetowym programie "Z tymi co się znają".

Tomasz Bagiński ma dopilnować m.in. tego, by The Witcher zachował słowiańskiego ducha. Fanów "Wiedźmina" otuchą może napawać również fakt, że współpraca twórców serialu z Andrzejem Sapkowskim układa się dobrze, na co wskazują wypowiedzi twórcy sagi.

Pierwsze informacje i doniesienia dotyczące serialu pojawiają się nieśmiało w mediach, ale nie spodziewajmy się, że w najbliższym czasie twórcy ujawnią coś więcej.

Umówiliśmy się w gronie producentów, że na razie będziemy powstrzymywać się od dzielenia zbyt szeroko informacjami, bo do premiery jest jeszcze daleko – podkreślił Tomasz Bagiński.

Możemy jednak liczyć na to, że im bliżej będzie premiery, która nastąpi najpewniej pod koniec 2019 roku, tym chętniej twórcy serialu będą się dzielić szczegółami dotyczącymi produkcji. W wywiadzie w programie "Z tymi co się znają" dowiemy się także więcej o Tomaszu Bagińskim. Opowiada m.in. o tym, dlaczego nie potrafił skonsumować sukcesu "Katedry", dlaczego woli robić karierę w Polsce niż w USA, na jakim komputerze robił swoje pierwsze animacje oraz na czym polega sztuka przekonywania do swoich projektów artystycznych.

