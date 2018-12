Trzy kobiety. Prawniczka, gospodyni domowa i dziewczyna do towarzystwa. Poznały się w dramatycznych okolicznościach, a ich losy nierozerwalnie się ze sobą splotły. Trzy życia. Trzy tajemnice. Trzy nierozwiązywalne problemy. Zwłaszcza, kiedy walczy się samemu. Ale kiedy trzy nitki się przeplatają, mogą dać początek nowej tkaninie. Nowemu życiu. Mimo, że czasem trudno uwierzyć, że kiedyś będzie jeszcze dobrze, to zawsze warto próbować. Zawsze warto odbić się od dna, poszukać nowej drogi, znaleźć nową miłość. Zawsze warto pokazać światu, że stać nas na bunt, na to by wyjść z kąta, by zawalczyć o siebie - swoją indywidualność, rodzinę, szczęście i prawo do mówienia „nie”.

Marta (Weronika Rosati) jest 34-letnią, dobrze sytuowaną, świetnie wykształconą prawniczką. Nowy piękny dom, wyjazdy za granicę, przystojny mąż – to wszystko już ma. Mimo, że jej życie mogłoby przypominać bajkę, przed nią wiele rozczarowań, które okażą się jednak potrzebne, gdyż pozwolą jej otworzyć się na nowe.

Dorota (Katarzyna Zielińska) ma 37 lat, pracuje w banku, jest mamą trójki dzieci. Na studiach wyszła za mąż za Łukasza, który obiecując najpierw dobrobyt, stopniowo zabierał jej wolność i godność. Za nią wiele trudnych doświadczeń. Codziennie toczy walkę o siebie i swoje dzieci, by w końcu pewnego dnia zrobić pierwszy krok w stronę nowego, lepszego życia.

Ada (Julia Wieniawa) to najmłodsza z bohaterek. Ma 22 lata, wyszła za mąż jako nastolatka. Jej mąż zniknął, zostawiając ją z dzieckiem i setkami tysięcy zaciągniętych kredytów. Ada ima się przeróżnych prac, by wyjść z tej trudnej sytuacji i zawalczyć o lepszą przyszłość dla siebie i swojego syna. Balansuje na granicy prawa, często ją przekraczając.

Serial "Zawsze warto" zadebiutuje w wiosennej ramówce Polsatu.