Akcja trzeciej odsłony antologii toczy się w trzech różnych okresach i opowiada o makabrycznej zbrodni popełnionej w sercu hrabstwa Ozark. Tajemnicza sprawa pozostaje nierozwiązana przez wiele lat, a kolejne dekady przynoszą nowe wydarzenia.

W 2015 roku emerytowany detektyw Wayne Hays wraca wspomnieniami do nierozwiązanej sprawy sprzed lat - tajemniczego zniknięcia 12-letniego Willa i jego 10-letniej siostry Julii Purcell. Policjant przypomina sobie pierwsze dni i tygodnie po rozpoczęciu śledztwa oraz wydarzenia z 1990 roku, kiedy on i jego były partner Roland West zeznawali w sądzie jako świadkowie w związku z przełomem w tej sprawie.

W głównych rolach występują Mahershala Ali (zdobywca nagrody Akademii Filmowej za rolę w filmie Moonlight) jako detektyw Wayne Hays, Stephen Dorff (Somewhere) jako Roland West, detektyw, który wraz z Haysem prowadził kiedyś tę tajemniczą sprawę oraz Carmen Ejogo (Selma) jako nauczycielka i pisarka Amelia Reardon. Zdjęcia do trzeciego sezonu serialu HBO "Detektyw" zostały nakręcone w północnozachodniej części stanu Arkansas. Sezon będzie liczył osiem odcinków.

Pomysłodawcą serialu Detektyw (True Detective) jest Nic Pizzolatto, który jest autorem scenariusza i pełnił obowiązki jednego z reżyserów oraz producentów wykonawczych. Współautorami scenariusza są także: David Mitch (serial HBO Deadwood) oraz Graham Gordy (serial CINEMAX Quarry). Wśród pozostałych producentów są: Scott Stephens, Daniel Sackheim, Jeremy Saulnier, Steve Golin, Richard Brown, Bard Dorros oraz Peter Feldman.

Premiera trzeciego sezonu serialu HBO "Detektyw" (True Detective) odbędzie się w poniedziałek, 14 stycznia w HBO i HBO GO – o godz. 3.00 nad ranem wyemitowany zostanie pierwszy odcinek, a zaraz po nim o godzinie 4.00 – drugi. Powtórka obu odcinków zaplanowana została w HBO tego samego dnia kolejno o godz. 20.10 i godz. 21.10. Oba od rana dostępne będą w HBO GO. Premiery kolejnych odcinków będą odbywały się co poniedziałek w HBO i HBO GO o godz. 3.00, z powtórką o 20.10.