Jak informuje BBC, akcja serialu zatytułowanego "World on Fire" będzie rozgrywała się w pierwszym roku po wybuchu II wojny światowej. Fabuła skoncentruje się na tym, jak konflikt ten wpłynął na codzienne życie zwykłych mieszkańców Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski oraz Stanów Zjednoczonych.

Zdjęcia rozpoczęły się z początkiem listopada w czeskiej Pradze. Z czasem ekipa serialu będzie kręciła także w Manchesterze, Londynie, Paryżu i Berlinie.

"World on Fire" opowiada historie ludzkie ukryte za wielkim, historycznym zdarzeniem, o którym wydaje nam się, że wiemy wszystko. Harry - angielski tłumacz przyłapany w Warszawie na negocjacjach z Nazistami w celu przeszmuglowania swojej pochodzącej z Polski kochanki Kasi. Lois - dziewczyna czekająca na niego w domu, młoda pracownica fabryki w Manchesterze, która wykorzysta każdą okazję, jaką stwarza wojna do tego, by odmienić swoje dotychczasowe życie. Nancy - pochodząca z USA korespondentka wojenna, która nie zazna spokoju, dopóki nie narazi swojego życia na niebezpieczeństwo. Pochodząca z Berlina rodzina Rosslerów, która martwi się o syna żołnierza i robi wszystko, by ustrzec ukochaną córkę przed zainteresowaniem, jakie okazuje jej nazistowski reżim. To są historie zwykłych ludzi, którzy ukształtowali nasz świat. Historie o lojalności, brutalności, odwadze i strachu, nadziejach, miłości i stracie w niezwykłych czasach - mówi twórca serialu Peter Bowker

Swój udział w brytyjskiej produkcji Zofia Wichłacz potwierdziła na Instagramie.