Nowa seria zaskoczy widzów niespodziewanym powrotem Oliviera – postaci budzącej ogromne emocje, granej przez fenomenalnego Jana Englerta. W kolejnych odcinkach zobaczymy również Helenę Englert i Weronikę Rosati. Poznamy dalsze losy prokuratora Wileckiego, w którego wciela się znakomity Mateusz Kościukiewicz. Natomiast niezmiernie cieszy mnie, że do tak zacnego aktorskiego grona dołączy wspaniały Maciej Stuhr. Liczę, że fani "Diagnozy" polubią jego postać. W obsadzie serialu znajdzie się też Agnieszka Warchulska i bardzo utalentowana młodziutka Veronica Voytsethovska. To właśnie ci wszyscy fantastyczni aktorzy są mocną stroną naszej produkcji. Jestem dumna, że "Diagnoza" ma tak wielu fanów i że pokochali ją nie tylko polscy widzowie, serial emitowany jest bowiem na Ukrainie, a wkrótce obejrzy go również węgierska widownia – mówi Dorota Kośmicka, producentka.

Czego natomiast mogą spodziewać się widzowie wiosną?

Kolejny sezon zaczynamy spektakularnie! Nie mogę za wiele zdradzać, ale tym razem główni bohaterowie staną w obliczu śmiertelnego zagrożenia. W trójkącie Anna – Michał - Artman wydarzą się sytuacje, które zaskoczą wszystkich. Miłość, nienawiść, odkupienie win, zemsta - taki będzie czwarty sezon "Diagnozy" – mówi Kasia Śliwińska-Kłosowicz, główna scenarzystka.

W kolejnej serii ponownie zobaczymy wybitnych aktorów - Maję Ostaszewską, Danutę Stenkę, Macieja Zakościelnego, Adama Woronowicza, Magdę Popławską, Mateusza Kościukiewicza, Michała Czerneckiego, Sonię Bohosiewicz, Beatę Ścibakównę, Tomasza Drabka, Antoniego Królikowskiego, Józefa Pawłowskiego oraz Aleksandrę Adamską. Na ekran powrócą również postaci grane przez, wspominanych już, Jana Englerta, Helenę Englert czy Weronikę Rosati.

Zdjęcia do 4. sezonu "Diagnozy" rozpoczną się 27 listopada i potrwają do marca 2019 roku.

Producentem realizującym, z ramienia DGA Studio, jest Dorota Kośmicka. Za scenariusz odpowiada Dana Łukasińska, Hanna Węsierska i Tomasz Titkow, pod kierunkiem głównych scenarzystek – wspomnianej Dany Łukasińskiej i Kasi Śliwińskiej-Kłosowicz, sprawującej również nadzór scenariuszowy. Reżyserem jest Łukasz Kośmicki, a kierownikiem produkcji Dagmara Bończyk. Zdjęcia realizuje Jeremi Prokopowicz, za montaż odpowiada Piotr Kmiecik.

Autorami scenografii są Barbara Ostapowicz oraz Magda Widelska

- Władyka, kostiumów – Dorota Williams, muzyki - Łukasz Targosz, a charakteryzacji Monika Kaleta.