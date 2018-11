Grace Sachs (Nicole Kidman) żyje tak, jak zawsze chciała. Jest odnoszącą sukcesy terapeutką, ma oddanego męża (Hugh Grant), a jej syn uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nieoczekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami, a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie był tym, za kogo go uważała. Sytuacji nie pomaga fakt, że sprawa ma charakter publiczny. Przerażona i pozostawiona samej sobie Grace zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeniewierzyła się radom, które sama dawała innym. Teraz z myślą o sobie i dziecku musi zbudować cały swój świat na nowo.

Scenarzystą, showrunnerem i producentem miniserialu HBO "The Undoing" jest David E. Kelley, który stworzył wcześniej m.in. serial HBO "Wielkie kłamstewka" czy popularną produkcję "Ally McBeal". Obok niego funkcje producentów pełnią Nicole Kidman, Per Saari z ramienia Blossom Films, Bruna Papandrea poprzez Made Up Stories oraz Susanne Bier, która jest także reżyserem tego projektu.

Miniserial powstanie na podstawie książki "You Should Have Known" autorstwa Jean Hanff Korelitz, wydanej w Polsce pod tytułem "Nie chciałaś wiedzieć".

Wśród potwierdzonej obsady serialu "The Undoing" znaleźli się:

Nicole Kidman (serial HBO Wielkie kłamstewka), która wcieli się w rolę Grace Sachs - kochającej żony, oddanej matki i odnoszącej sukcesy terapeutki, której życie rozpada się na kawałki, gdy odkrywa przeszłość swojego męża;

Hugh Grant (miniserial Skandal w angielskim stylu), który wystąpi na ekranie jako Jonathan Sachs, uznany onkolog dziecięcy, oddany mąż i ojciec. Jego przeszłość zostaje poddana wnikliwej analizie, kiedy mężczyzna nagle rozpływa się w powietrzu, co prowadzi do serii zaskakujących odkryć.