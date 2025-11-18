"Rz" czy "Ż"? Bardzo trudny quiz ortograficzny. 20/20 tylko dla najlepszych
dzisiaj, 32 minuty temu
Ten quiz z ortografii nie należy do najłatwiejszych. Pozornie zadanie jest banalne: wybór między "rz" a "ż". Tyle że wybrane przykłady należą do takich, z którymi znaczna część Polaków sobie nie radzi. Podejmiesz wyzwanie? Powodzenia!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama