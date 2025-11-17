Polskie przysłowia to skarbnica mądrości ludowej, która od pokoleń kształtuje nasz język i sposób myślenia. Często używamy ich na co dzień, ale czy zastanawiałeś się kiedyś nad ich głębszym, mniej oczywistym znaczeniem? Ten quiz to prawdziwy sprawdzian Twojej wiedzy! Przygotuj się na 10 podchwytliwych pytań, które rozróżnią eksperta od amatora.

