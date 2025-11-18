Nieco trudny QUIZ o polskich przysłowiach. Potrafisz dokończyć? Pytanie nr 9 to podpucha
dzisiaj, 67 minut temu
Jak dobrze znacie polskie przysłowia? Niektóre mimo, że często używane i powtarzane, potrafią się pomylić. W tym quizie sprawdzimy czy umiecie je dokończyć. Będzie komplet punktów? Uważajcie szczególnie na to jedno pytanie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama