Masz sokoli wzrok i pamięć do map? Ten test to prawdziwe wyzwanie – tylko nieliczni zdobywają 8 na 10 punktów! Pytamy o najdłuższe pasmo górskie, najgłębsze jezioro i najbardziej zaludnione miasto. Myślisz, że wiesz wszystko? Udowodnij, że jesteś mistrzem geografii!

Przejdź do quizu