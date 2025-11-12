Ten quiz sprawdzi wiedzę na temat popularnej i uwielbianej przez wielu Polaków lektury. "Lalka", bo o niej mowa, często pojawia się na maturze. Pytania, które w nim zadaliśmy do najłatwiejszych nie należą. Pamiętacie, o czym jest ta powieść? Będzie szóstka?

Przejdź do quizu