QUIZ z polskich przysłów i powiedzeń. Ostatnie było popularne w czasach PRL. Potrafisz je dokończyć?
dzisiaj, 101 minut temu
W tym quizie pytania dotyczą polskich przysłów i powiedzeń. Wiele z nich jest dosyć często używana i prawie każdy je dobrze zna. Niektóre zdarza nam się przekręcać. Kilka z tych, o które pytamy, było bardzo popularnych w czasach PRL. Znacie je i pamiętacie? Sprawdźcie to w naszym quizie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama