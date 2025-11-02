"Familiada" to jeden z najpopularniejszych i najstarszych teleturniejów w polskiej telewizji. Zawodnicy muszą wykazać się nie tylko wiedzą, ale także błyskotliwością i refleksem. W tym quizie zadajemy kilka pytań z ostatniego odcinka. Umiecie wskazać najwyżej punktowaną odpowiedź? Pytanie nr 3 okazało się wyzwaniem dla uczestniczek.

Przejdź do quizu