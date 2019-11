Joanna Krupa

"Jeden z najbardziej niesamowitych, emocjonujących i najtrudniejszych dni w moim życiu. Mała dziewczynka Asha-Leigh Nunes urodzona 2/11/19 o godz. 17.50. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że kobiety to prawdziwe wojowniczki." - napisała Joanna Krupa na swoim profilu na Facebooku