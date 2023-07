Wyżyny letniego kuszenia: Natalia Siwiec w ledwo widocznym stroju kąpielowym [FOTO]

Modelka już od dłuższego czasu większość życia spędza na zagranicznych wojażach. W jej wypadku polskie lato to nie jedyna okazja do tego, by korzystać z uroków słońca i pokazywać ciało w seksownych strojach kąpielowych. Ten, w którym zaprezentowała się dziś, robi jednak piorunujące wrażenie. Sami zobaczcie.

1/4 Natalia Siwiec - mistrzyni seksownych stylizacji... następna Marta Jarosz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję