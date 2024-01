Rafał Brzozowski był już nie tylko zakochany, ale nawet zaręczony. Ostatnio plotki wiązały gwiazdora TVP z koleżanką ze sceny, Edytą Górniak. Teraz wyszło na jaw, że najprawdopodobniej "siła uczuć się z niego wylewa" na widok innej piosenkarki.

Reklama

Edyta Górniak o relacji z Brzozowskim: Nie mamy romansu

W 2021 r. zakończył się wieloletni związek Brzozowskiego z Anną Tarnowską, z którą piosenkarz był zaręczony. "Razem z Anią chcieliśmy poinformować, że po ośmiu latach nasza wspólna podróż dobiegła końca. Jesteśmy wdzięczni za ten czas, który mogliśmy spędzić u swego boku. Rozstajemy się w przyjaźni, szacunku i trzymamy za siebie kciuki" – informowali wówczas w mediach społecznościowych.

Potem w mediach pojawiły się doniesienia, że Brzozowskiego połączył romans z Edytą Górniak. Diwa podsycała te plotki, a to komplementując Rafała, a to żartując na temat prezentów od prezentera.

Reklama

- Rafał jest uroczym człowiekiem i mężczyzną. To mogę powiedzieć. Mogę potwierdzić, że zawsze był dżentelmenem. Zawsze z wielką klasą odnosił się do mnie. Jest faktycznie taki czarujący, więc gdybym miała otwartość na relacje, to pewnie powiedziałabym więcej, ale nie mam. Nie mamy romansu – ostatecznie ucięła plotki Edyta Górniakw rozmowie z "Faktem". - Natomiast bardzo się lubimy. Myślę, że mogę to powiedzieć za nas oboje – dodała.

Rafał Brzozowski zakochany. "Między nimi iskrzy"

Teraz w mediach pojawiła się nie mniej sensacyjna wiadomość. Świat Gwiazd donosi, że serce Brzozowskiego pika do Malwiny Kusior. Wokalistki i aktorki Teatru Muzycznego Roma, z którą prezenter miał już okazję pracować przy kilku programach TVP.

- To, że między nimi iskrzy, było już widać na planie "Rytmów Dwójki", ale znali się już wcześniej. Teraz rzucili publiczność na kolana w 'Jaka to melodia?'. Widać między nimi chemię. Ich duet jest taki na scenie, że aż siła uczuć się z niego wylewa. Zaśpiewał z nią swoją ulubioną piosenkę 'Z tobą chcę oglądać świat'. Brzmiało to, jak wyznanie miłosne — donosi anonimowy informator Świata Gwiazd.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Reklama

Zakulisowe szczegóły tego rzekomego romansu zdradza na łamach serwisu jeden z artystów, który występował razem z Brzozowskim. - Ich relacja dawno już przeszła z zawodowej na prywatną. Adoruje ją, cały czas z nią rozmawia, a na planie programów na długo znikali w garderobie. […] Kto wie, czy już w tę majówkę nie spotkamy ich na plaży? Ma wobec niej poważne plany – dodaje informator portalu.