Od kliku dni Hedi Klum publikuje na swoim profilu na Instagramie zdjęcia z wakacji, które spędza we Włoszech. Gwiazda wybiegów wypoczywa w pięknej Italii razem z mężem Tomem Kaulitzem. W uroczych okolicznościach para świętowała swoją rocznicę związku, a większość czasu spędza na słodkim nienierobieniu.

Heidi i Tom rozkoszują się pięknymi widokami, lenistwem na plaży i pysznym jedzeniem. Modelka każdego dnia pokazuje kolejne zdjęcia z urlopu, ale internauci nie mogą ich komentować - ustawienia postów nie dają takiej możliwości. Nie oznacza to jednak, że Sieć nie reaguje na publikacje - szczególnie te, na których można podziwiać Heidi w strojach kąpielowych. Wiele mediów zainteresowało się nimi i pokazało swoim użytkownikom. Większość z nich jest zgodna co do tego, że Heidi Klum wygląda niesamowicie.

"Widok tego ciała odbiera mowę", napisał ktoś i wielu innych internautów przyznało mu rację.

Jak Wam podoba się Heidi Klum w stroju kąpielowym?