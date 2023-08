Marcelina Zawadzka dzieli się ze swoimi instagramowymi obserwatorami bardzo różnymi publikacjami. Pokazuje zarówno kadry z życia prywatnego, jak i obrazy dokumentujące jej pracę zawodową, a także materiały powstające w ramach kontraktów reklamowych.

Jej najnowszy post nie jest opatrzony informacją o tym, że powstał "na płatne zlecenie", choć można by tak pomyśleć, sądząc po tym, jak atrakcyjnie Marcelina zaprezentowała jeansową sukienkę bez ramiączek. Co ważne: w opisie opublikowanych zdjęć modelka stwierdza żartobliwie, że to "ciuchy po domu", a przy okazji pyta "Jak Wam minął poniedziałek? Najtrudniejsze za nami".

Obserwatorzy Marceliny zachwycili się zdjęciami, o których mowa. W komentarzach zaroiło się od komplementów. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety obserwujące Marcelinę piszą, że wygląda obłędnie.

"Jest taka piosenka „this girl is on fire”🔥 i idealnie pasuje do tego postu - wyglądasz przepięknie", stwierdziła jedna z internautek, a ktoś inny zapytał z przymrużeniem oka "To CKM czy jeszcze Instagram?".

Jak Wam się podobają "domowy" styl Marceliny Zawadzkiej?