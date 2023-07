Małgorzata Rozenek-Majdan to bardzo aktywna użytkowniczka mediów społecznościowych. Właściwie nie ma dnia, a w którym na jej profilu na Instagramie nie pojawiłby się nowy wpis. Prezenterka pokazuje w Sieci zarówno materiały z życia prywatnego, jak i zawodowego i prawie każdy post spotyka się z żywymi reakcjami odbiorców.

Reklama

Nie inaczej stało się w miniony weekend, gdy Małgosia opublikowała krótkie nagranie pokazujące jej kąpiel w basenie na Bali. Prezenterka miała na sobie skąpy strój kąpielowy. Jego dolna część mocno eksponowała pośladki, a Gosia pozowała tak, że dokładnie było widać właśnie tę część ciała. Części jej obserwatorów publikacja nie przypadła do gustu.

"Synowie mega dumni, że w necie mogą podziwiać mamuśki zad", "Musiała tyłek pokazać, teraz automatycznie nowi reklamodawcy się pojawią", "Pupa ok. Ale po co to pokazywać innym? Niech ktoś wytłumaczy mi, po co dupsko pokazała?" - to tylko kilka przykładów negatywnych komentarzy, które zamieszczono pod postem.

Reklama

Autorka postu nie pozostała obojętna na te uwagi.

"Zad to może ma Pani Mama, jak pozwalacie sobie tak do niej mówić. Ja mam pośladki. I daje im dużo więcej powodów do dumy niż normalna budowa fizjologiczna", "Pokazuję, bo są częścią mnie, tak samo jak twarz czy łokcie", odpisała Małgosia internautom, a także wyjaśniła w opisie postu motywacje, które nią kierowały, gdy upubliczniała film.

"(…) Każdego dnia pokazuję Wam fragmenty mojego bardzo różnorodnego życia, i tak się składa, że w swojej różnorodności mam również pośladki, czasem w basenie i czasem je pokażę, ale nie o nie tu chodziło: a o miłość. Bo jestem najlepszym przykładem, że rozwiedziona matka dwójki dzieci, długo po osiemnastych urodzinach może spotkać miłość swojego życia i może dziesięć lat później przeżywać cudowne chwile, które zostały w nas na zawsze… taką historie chce tym pokazać"(…), napisała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Jakie jest Wasze zdanie w tej delikatniej sprawie?