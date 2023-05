… Patrząc na fotografie pokazane przez Celię Krychowiak, można zauważyć pewne nawiązanie do tego, co całkiem niedawno pokazywała w mediach społecznościowych Georgina Rodriguez. Partnerka Christiano Ronaldo również prezentowała atuty swojego ciała po tym, jak przeniosła się z partnerem do Arabii Saudyjskiej i… została za to mocno skarcona. Czy to samo spotka ukochaną polskiego zawodnika…?

Na zdjęciach, które pokazała Celia Krychowiak, widać ją wprawdzie topless, ale w pozycji, w której nie odsłania biustu. Z bliska można natomiast podziwiać wyeksponowane w stringach pośladki.

W komentarzach internauci dosłownie zalewają Celię komplementami.

Jak Wam podoba się wyrzeźbione ciało Celii Krychowiak?