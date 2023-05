O tym, że 29-letnia Georgina Rodriguez zdaniem wielu komentatorów ma idealne kobiece kształty wiadomo już od dawna. Fani influencerki cieszą się więc za każdym razem, gdy mają okazję obejrzeć jej nowe zmysłowe zdjęcia. Odpowiadając na ich oczekiwania, Georgina dość regularnie pokazuje swoje zmysłowe ujęcia.

Teraz na jej koncie na Instagramie pojawiły się właśnie fotografie zrobione nad basenem. Ubrana w błękitne bikini modelka przyjmuje kuszące pozy i z dumą prezentuje doskonała sylwetkę - dla przypomnienia: tylko nieco ponad rok temu Georgina została mamą.

W komentarzach, które pojawiły się pod postem, obserwatorzy jednogłośnie stwierdzają, że jej ciało to ideał, ale w większości zgadzają się też co do tego, że mieszkając w Arabii Saudyjskiej, powinna być bardziej powściągliwa, jeśli chodzi o tego rodzaju publikacje.

"Proszę Allaha o przebaczenie", napisał jeden z komentatorów, co inni uznali za żartobliwe przyznanie się do grzechu pożądania Georginy i jednocześnie wyraz zachwytu nad jej urodą.

Jak Wam podoba się ciało partnerki sławnego piłkarza?