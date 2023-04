56-letnia Halle Berry to dla wielu ludzi ikona kobiecego piękna. Aktorka od początku swojej kariery była podziwiana nie tylko ze względu na kunszt aktorski, ale także w kontekście wyjątkowej urody. Komentując jej zdjęcia pojawiające się w Sieci, internauci właściwie zawsze zwracają uwagę na to, jak Halle wygląda. Nic więc dziwnego, że teraz, gdy aktorka opublikowała w mediach społecznościowych swoje nagie zdjęcie z kieliszkiem wina w ręku i opatrzyła je opisem "Robię to, co co chcę robić", pod postem dosłownie zaroiło się od komentarzy.

Fani nie są jednak zgodni w ocenach fotografii. Wielu z nich pisze wprawdzie, że to wyjątkowo udany manifest wolności i kobiecości, ale są i tacy, którzy mocno krytykują aktorkę.

Napisano m.in.

"Wygląda na to, że zmierza tą samą ścieżką co Whitney Houston",

"Babciu, proszę, daj innym szansę zabłysnąć. Uwielbiamy Cię od wieków. Czas zostawić takie głupoty. Nie jesteś aż tak seksowna! Proszę. Przynajmniej już nie".

„Lepiej załóż ubrania”, „Dojrzałe kobiety są takie zdesperowane”.

Na jeden z nieprzyjemnych komentarzy Halle Berry odpowiedziała "W pewnym wieku robisz to, na co masz ochotę. To się nazywa wolność".

Co Wy sądzicie o tym nagim manifeście wolności…?