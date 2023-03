Monika Olejnik to prawdziwa fanka mody - nie trzeba o tym nikogo przekonywać. Odważne - - i co nie mniej ważne: luksusowe - dodatki, a także stroje to jej specjalność. Można by wręcz powiedzieć: chcesz się dowiedzieć, co jest aktualnie modne, zobacz, co nosi Monika Olejnik. Dziennikarka uwielbia bawić się stylem nie tylko w czasie występów na wizji, ale także na co dzień. Paparazzi bardzo często robią jej zdjęcia, gdy przemierza ulice Warszawy perfekcyjnie wystylizowana od stóp do głów.

Oczywiście jej wyrazisty styl ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników, ale nawet ci drudzy nie mogą zaprzeczyć stwierdzeniu, że ubrań noszonych przez Monikę Olejnik nie da się nie zauważyć! Co więcej: w jej intrepretacji nawet stroje zwykle uważane za tandetne i w złym guście zyskują atrakcyjne oblicze!

Dowodem tego jest choćby jedno z ostatnich zdjęć, które pojawiło się na jej profilu na Instagramie. Ubrana jedynie w czerwony lateksowy płaszcz i ciężkie czarne buty Monika Olejnik cytuje wiersz o miłości autorstwa Wisławy Szymborskiej i pyta swoich fanów, jaki dzieła poetyckie o tej tematyce oni pamiętają.

W komentarzach pojawiły się nie tylko odpowiedzi na pytanie, ale także wyrazy zachwytu nad formą i stylem dziennikarki. Fani piszą, że Monika Olejnik inspiruje ich do dbania o ciało, że jest ikoną odważnego stylu i że wygląda niesamowicie.

Internauta posługujący się nickiem ri_czi_new napisał "Pawłowicz się zakrztusi". Jak myślicie, co konkretnie miał na myśli…?