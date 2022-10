Na kilku zdjęciach, które Katarzyna zamieściła na swoim profilu na Instagramie, widać postępy w pracach remontowych i zmiany, które dokonują się w pięknej przestrzeni mieszkania. Uważni obserwatorzy profilu blogerki w komentarzach do fotografii zadają jej wiele szczegółowych pytań na temat materiałów wykorzystanych do wykończenia wnętrz oraz koncepcji zmian.

Ich uwadze nie uszła też jednak stylizacja inwestorki. Fani Kasi docenili jej perfekcyjny wygląd nawet w tak mało sprzyjających okolicznościach, jak wizyta na "placu budowy". Jak zwykle pytano o marki poszczególnych elementów zestawu i zachwycano się jej perfekcyjnym wyczuciem stylu.

Nieco inne opinie komentarze na ten sam temat pojawiły się jednak w portalach plotkarskich, które zamieściły zdjęcia stylowej Kasi Tusk nadzorującej remont. Część internautów, owszem, doceniła jej buty na obcasie i luksusową torebkę, ale znalazło się też wielu takich, którzy śmiali się z niej i ironicznie komentowali zdjęcia.

Ktoś napisał, że jest oderwana od rzeczywistości. Ktoś inny stwierdził krótko "żenada", a użytkowniczka o nicku Andzia podsumowała: "Jakie to wszystko chwalebne. Pokazywać się, chwalić się remontami, ciuchami, torebkami, po co to komu potrzebne? Ach, te szklany ekrany niszczą ludzi". Internauta Arnold dodał z kolei zakpił: "tak, to bardzo adekwatny strój, jak wszystko co proponuje, kto to śledzi?".

Zobaczcie "roboczą" stylizację Katarzyny i dajcie znać, jak ją oceniacie.