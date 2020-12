W związku z pandemią TVP2 zapowiedziała, że "Sylwester Marzeń z Dwójką" nie odbędzie się jak co roku w Zakopanem, ale w studio, by zachować wszelkie środki bezpieczeństwa.

W tym trudnym czasie pandemii chcemy dać Widzom radość, ale również wytchnienie i przekazać pozytywną energię. Zachęcamy Was do pozostania w domach i zapraszamy do wspólnej, bezpiecznej zabawy przed telewizorami z TVP2 - napisało TVP na swoim Facebooku.

Wiadomo, że wśród gwiazd, które wystąpią nie zabraknie Zenka Martyniuka, Cleo, czy Marcina Millera i zespołu Boys.

Portal Plotek.pl dowiedział się ile w tym roku zarobią podczas imprezy sylwestrowej artyści. Największa gaża trafi w ręce Zenona Martyniuka.

Telewidzowie kochają disco-polo, a Zenka w szczególności. Nikt tak jak on nie rozbawi ludzi. Szefostwo jest pewne, ze w czasie występu Zenka będzie rekordowa oglądalność, stad gwiazdorska stawka dla niego - 50 tysięcy złotych - pisze Plotek.pl.

Cleo według informacji portalu ma zarobić 30 tysięcy złotych, zaś Marcin Miller i zespół Boys mogą liczyć na 35 tysięcy złotych.

W ubiegłym roku według "Super Expressu" gwiazdy mogły liczyć na znacznie większe pieniądze. Cleo za występ na Sylwestrze stacji Polsat na Stadionie Śląskim miała zarobić 70 tysięcy złotych. W Zakopanem w czasie imprezy organizowanej przez TVP Zenek Martyniuk zarobił 70 tysięcy złotych, zaś Marcin Miller i zespół Boys 40 tysięcy złotych.