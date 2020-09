Joanna Przetakiewicz znana jest ze swojego zamiłowania do wystawnego stylu życia. Również Rinke Rooyens nie stroni od luksusu, dlatego ich ślub z pewnością będzie wielkim i bardzo wystawnym wydarzeniem.

Jak podaje Pudelek, para już za kilka tygodni zamierza powiedzieć sobie "tak" w Grecji.

Na liście gości jest kilkadziesiąt osób z show biznesu. Mimo że gośćmi będą sami zamożni ludzie, to młoda para funduje wszystkim samolot i to Rinke zapłaci za przeloty - donosi Pudelkowi osoba z najbliższego otoczenia Przetakiewicz.

Joanna zamierza ponoć dołożyć wszelkich starań, by ceremonia była największym wydarzeniem w polskim show biznesie ostatnich lat:

Przetakiewicz traktuje to wesele jako event życia. Wesele będzie trwało 3 dni i ma przyćmić wszystkie dotychczasowe w show biznesie. Zaproszonych jest jedynie 38 osób - sama "śmietanka", w tym m.in. Edward Miszczak z narzeczoną. Będzie to ich pierwsze oficjalne wspólne wyjście i dlatego Joanna liczy, że jej wesele będzie zapamiętane. Oprócz gwiazd telewizji będzie też elita finansowa, co odzwierciedla środowisko, w którym oboje się obracają - twierdzi informator portalu

Ponoć Joanna Przetakiewicz bardzo starała się o obecność Edwarda Miszczaka na jej weselu, ponieważ bardzo liczy na to, że zostanie nową gwiazdą stacji TVN.