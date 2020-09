Robert Lewandowski w niemal każdym wywiadzie podkreśla, że współautorką jego sportowego sukcesu jest ukochana żona Ania. Piłkarz jest także oddanym ojcem, który każdą wolną chwilę spędza ze swoimi córkami - Klarą i Laurą. Niestety jak większość zawodowych sportowców, czasu dla rodziny ma w swoim grafiku niewiele, dlatego kiedy tylko uda mu się wygospodarować kilka dni urlopu, najchętniej zabiera najbliższych na egzotyczne wakacje, gdzie mogą wypocząć z dala od wścibskich oczu fanów i paparazzi.

Oto zdjęcie z prawdziwie zasłużonych wakacji. Muszę przyznać, że bardzo się z nich cieszę - napisał piłkarz pod wspólnym zdjęciem z żoną

Nieco więcej pokazała w swoich mediach społecznościowych Ania Lewandowska. Trenerka najpierw zamieściła zdjęcie z córeczką Klarą, które podpisała:

Miłość to najważniejsze co mamy❤️

Love is all we need❤️

Wczoraj zaś opublikowała romantyczną fotkę, na której całuje męża podczas kąpieli w morzu. Zdjęcie podpisała hasłami: wakacje, miłość, rodzina, drużyna

Sami Lewandowscy nie zdradzili, dokąd tym razem udali się na urlop, jednak w komentarzach fani przypuszczają, że rodzina sportowców wypoczywa na Seszelach.