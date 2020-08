Polskie celebrytki uwielbiają chwalić się w mediach społecznościowych wakacjami, publikując pięknie wystylizowane zdjęcia z plaży, czy znad hotelowego basenu. Weronika Rosati zaś opublikowała fotkę swojej śpiącej córki oraz zdjęcie, na których przytulają się razem na leżaku. Aktorka dodała, że na bardziej wyidealizowane obrazki nie wystarczyło jej czasu:

Miałam w planach zrobić piękne, wypozowane foty na instagram ale byłam tak zajęta rzeczywistościa że i nie miałam na nie czasu a w końcu o nich zapomniałam 🤦🏽‍♀️ Tylko dziś z zakręcenia żeby wszystko ogarnać założyłam spodnie na tył naprzód, wsadziłam telefon do lodówki, zaadresowałam na poczcie do siebie paczke zamiast do odbiorcy i spaliłam się na słońcu bo z tego biegania za panna by jej nałożyć filtr zapomniałam siebie posmarować💁🏽‍♀️ Takie małe rzeczy ale sa codzienna częścia mojego życia! Mimo że teraz piecze mnie całe ciało jak jasna cholera, nie zmieniłabym w swoim życiu nic. Wię jak to sie popularnie mówi " I'm grateful". Szacun dla wszystkich rodziców ancymonków którzy wiedza o czym mówie- niech moc będzie z wami 😉🙌🏼

W komentarzach fanki solidaryzowały się z aktorką dziękując za to, że pokazuje, jak naprawdę wygląda rzeczywistość matki małego dziecka, zamiast lansować niemającą nic wspólnego z rzeczywistością sielankę.