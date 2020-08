Agata Załęcka, aktorka znana widzom serialu TVP "Na sygnale" od kilku lat jest związana z Jakubem Kwiatkowskim, rzecznikiem PZPN. Dwa lata temu para się zaręczyła, a celebrytka pochwaliła się na Instagramie pięknym pierścionkiem zaręczynowym. Wczoraj zaś zakochani złożyli sobie przysięgę małżeńską.

Niespodzianką dla fanów Załęckiej był fakt, iż mogli na żywo oglądać całą ceremonię, bowiem aktorka zamieściła w mediach społecznościowych relację live.

W kolejnych postach Załęcka pokazała swoją suknię ślubną oraz odważną kreację weselną od Natalii Jaroszewskiej.

Wesele odbyło się w jednym z kurortów na Rodos, a jego zwieńczeniem był pokaz sztucznych ogni.

Fani oraz przyjaciele ze świata sportu i show biznesu złożyli świeżo upieczonym małżonkom gratulacje.

Załęcka i Kwiatkowski są parą od trzech lat. Poznali się podczas wspólnej podróży pociągiem, o której aktorka opowiedziała jakiś czas temu w rozmowie z "Twoim Imperium":

Jechaliśmy razem pociągiem z Poznania do Warszawy. Akurat czytałam książkę „Dekalog Nawałki” o piłkarskiej reprezentacji Polski. Widząc to, Kuba powiedział do mnie kilka słów i tak to się zaczęło. Kuba zauroczył mnie męskością, mądrością życiową i empatią. Jest wyjątkowym mężczyzną, takim niepolskim. Urzeka mnie jego cierpliwość i dobroć. Poza tym wiele nas łączy. Oboje kochamy podróże, spontaniczność, owoce morza i dobrą muzykę rockową