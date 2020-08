Wszystko zaczęło się od ostatniego postu na Instagramie Wojewódzkiego. Dziennikarz zamieścił w nim instrukcję, jak zarabiać "10 średnich krajowych za jeden post". Wśród kilku wskazówek znalazła się i taka:

Przejrzyj sobie konta np. Michała Piróga, Tomasza Kammela i Filipa Chajzera. I pod żadnym pozorem nie rób tego co oni. Pozwól sobie na luksus bycia nielubianym.

Ten przytyk musiał zaboleć Michała Piróga, bowiem odniósł się do niego w swoim poście. Pozując na tle jednego z warszawskich blokowisk, tancerz napisał:

Niby koszmar architektury ale coś w tej prostocie jest pięknego. Wszystko kwestią perspektywy. #arhitecture #wielkaplyta #warszawa #haveaniceday #allthebest #bestrong

P.s ptaszyny donoszą, że stare ratlerki dalej szczekają... cisza nad grobem umarłej, minionej świetności

Ostatnia część wpisu dotyczyła oczywiście Kuby Wojewódzkiego.

Wpis Michała skomentowała Karolina Korwin Piotrowska:

Oj tam, oj tam, ratlerki szczekają ale za to mają śliczne, białe i nowe sztuczne szczęki 😂 - napisała dziennikarka nawiązując do faktu, iż Kuba Wojewódzki w ostatnim czasie dość często reklamuje w mediach społecznościowych środek do wybielania zębów.

Czy na tym skończy się pyskówka Kuby i Michała, czy też możemy spodziewać się kolejnej odsłony?