Paweł Małaszyński i jego żona Joanna Chitruszko są parą od 25 lat, ale ponieważ ślub wzięli po 7 latach bycia w związku, ich małżeństwo właśnie wkroczyło w pełnoletniość. Para doczekała się dwójki dzieci, syna Jeremiasza i córki Lei.

Z okazji tak ważnej rocznicy, aktor zrobił swojej ukochanej żonie niespodziankę i opublikował na swoim Instagramie romantyczny wpis:

25 lat razem, a dopiero teraz Nasz związek osiąga dojrzałość i pełnoletność. Dziś, 18 lat po zawarciu przymierza, możemy wreszcie puścić wodze fantazji i oficjalnie zaszaleć😎

I jak zawsze... dokądkolwiek zmierzamy to wiem, że dojdziemy tam razem❤️



„Moje źródło zaranne.

Brak Ciebie to brak życia.

Twe piękno i fal Twoich zew, ukochały mnie.

I choć minęło tyle lat... nadal płyniemy.

Nadal siadamy przy jednym stole

i nadal sypiamy w jednym łóżku.

Wczepiamy się we włosy, wspinamy po winoroślach i z deszczem spływamy.

Marzymy by nic nie rozumieć tylko ogrzać się i nakarmić.

Owinięci w białe prześcieradła, szepczemy stare zaklęcia, klejąc się, ciało do ciała i

na przekór wszystkim...

Nie dzielimy się z nikim.”



Paweł

Po postem posypały się gratulacje i słowa uznania dla tak długiego małżeńskiego stażu. Swoich zachwytów nie kryli także przyjaciele Pawła Małaszyńskiego ze świata show biznesu w tym Maja Hirsch, Magda Mołek, Michał Czarnecki i Małgorzata Foremniak.

My oczywiście przyłączamy się do gratulacji i życzymy innym showbiznesowym małżeństwom takiego stażu.