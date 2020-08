Rodzice, zwłaszcza ci świeżo upieczeni, bardzo chętnie chwalą się w mediach społecznościowych swoimi pociechami. Przy okazji lata i wakacyjnych wyjazdów, na wielu profilach pojawiają się fotki maluchów biegających po plaży, czy przydomowych ogródkach w samych pieluszkach, albo w ogóle bez niczego. Agnieszka Kaczorowska uważa, że to karygodne przekraczanie granicy intymności dziecka:

Nie mogę zrozumieć zdjęć dzieci w samych pieluszkach❗️

Ja rozumiem, że jest lato, mamy upały. Natomiast gdzie poszanowanie intymności Maluszków? - grzmi tancerka na swoim Instagramie

Kaczorowska wyjaśnia, że choć jej media społecznościowe pękają w szwach od zdjęć córki Emilki, to nigdy nie pokazuje jej w negliżu i zawsze zasłania jej twarz. Agnieszka nie rozumie więc, jak inni rodzice mogą postępować inaczej, nie myśląc o przyszłości swojego dziecka:

Dziś zadaję sobie pytanie czy rodzice wstawiający zdjęcia prawie nagich dzieci nie myślą o konsekwencjach? W internecie nic nie ginie, a jak ktoś nie ma prywatnego profilu to już w ogóle...

Przecież takie zdjęcie może być bez Waszej zgody, fakt - bezprawnie, ale dalej, WYKORZYSTANE w bardzo rożny sposób przez złych ludzi. Przecież takie zdjęcie może kiedyś spowodować wyzwiska w szkole, gdy rówieśnicy będą chcieli dopiec. Przecież takie zdjęcie może wywołać lawinę nieprzychylnych komentarzy, które możliwe że dziecko kiedyś przeczyta. Przecież takie zdjęcie to naruszenie praw małego człowieka, który owszem na razie może jeszcze nie potrafi mówić, ale jak już stanie się dorosły, może poczuć ze coś zostało mu zabrane. Może Wasz Skarb będzie chciał pracować na takim stanowisku, że zdjęcie w samej pieluszce pod jego nazwiskiem zamknie mu drogę do rozwoju, kariery? A może tak po prostu poczuje się OBNAŻONE?

Tancerka nakłania rodziców maluchów, do szanowania ich intymności i godności:

Mam poczucie ze od urodzenia powinniśmy uczyć dziecka granic. Tych intymnych również. Poszanowania dla własnego ciała. Jak dziecko ma kilka lat, rodzice tłumacza dziewczynkom, że nie podnosimy spódniczek do góry, a chłopcom, ze nie zdejmujemy przy wszystkich spodenek. A jak są niemowlakami, to wrzucają ich prawie nagie zdjęcia!

Ja nawet na plażę, basen czy do ogródka zakładam Emisi kostium. Dlaczego? Po co? Bo wyrabia się nawyk👌🏻 Golaskiem może być w domu, przy rodzicach, sama ze sobą. Niech poznaje swoje ciało, ale wtedy kiedy jest w pełni bezpieczna.

Wielu fanów zgodziło się z opinią Agnieszki Kaczorowskiej. Znaleźli się jednak internauci, którzy uznali, że akurat w przypadku celebrytki, mówienie o ochronie prywatności dziecka to hipokryzja, bowiem Emilka bierze wraz z mamą udział w reklamach różnych produktów dla maluchów:

Z całym szacunkiem ale jest Pani głównie aktorka i tancerka, a teraz nagle jak przyszło macierzysstwo wykorzystuje Pani dziecko co rozwijania swojej „marki osobistej” i mówi Pani o intymności swojego dziecka? Mamy reklamy Emilki Peli z pieluszkami, odzywkami, talerzykami... gdzie tu prywatność? Wszystko jest na tacy i już tak zostanie.

Kaczorowska odpowiedziała:

Lecz nigdy gdy Pani zobaczy Emilkę (w przedszkolu, na jakims konkursie, gdziekolwiek) nie będzie Pani wiedziała ze to właśnie Emilka Pela i ze reklamowała pieluszki. Bo jen Pani nie rozpozna. Tyle.

To jednak nie był jedyny komentarz zarzucający Agnieszce brak konsekwencji:

Jaka imponująca dwulicowosc! Jak reklamowalas pupą córki Pampersy, to wtedy Cie intymnosc nie obchodzila, a teraz jaka obronczyni

hipokryzja i zarabianie pieniędzy wizerunkiem swoim i dziecka....swoich decyzji Pani broni a innych decyzję Pani hejtuje... czytać tego nie można

Aga,ale córka raczej świadomie nie wyraziła zgody na wystąpienie w reklamie, prawda? Nie zrozum mnie złe, ja tez dziecku w pampersie nie pozwalam biegać, chyba ze w domu bądź na własnym podwórku, ale takie słowa z ust kogoś, kto reklamuje produkty pośrednio upubliczniając wizerunek własnego dziecko(bez twarzy, ok), lekko traci hipokryzja :)