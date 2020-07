Gwiazdor zaprzeczył wszystkiemu, a wręcz przedstawił swoje dowody na to, że to on był ofiarą w tej relacji. Teraz swoje zeznania przez 3 dni składa Amber Heard. Aktorka twierdzi, że wielokrotnie bała się o swoje życie, była bita i obrażana.

Zaprzeczyła romansom z Elonem Muskiem i Jamesem Franco, a także z kimkolwiek w trakcie swojego związku z Deppem. Wyznała nawet, że gwiazdor zepchnął Kate Moss ze schodów, gdy byli parą w latach 90. Byłe partnerki Deppa Vanessa Paradis i Winona Ryder wydały jednak oświadczenia, że aktor nigdy nie był wobec nich agresywny. Kto mówi prawdę?

