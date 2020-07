Anna Mucha to jedna z bardziej charakternych polskich aktorek. Gwiazda "M jak miłość" zawsze mówi to, co myśli, a kiedy coś jej się nie podoba, potrafi głośno to wykrzyczeć. Przekonał się o tym ostatnio właściciel jednej z restauracji, w której gościła celebrytka.

Anna Mucha podobnie jak wielu Polaków nie wybrała się w tym roku na zagraniczne wakacje, postawiła zaś na wypoczynek w Polsce. Podczas urlopu aktorka postanowiła skosztować pstrąga w malowniczo położonej nad jeziorem restauracji. Reklama I choć danie było bardzo smaczne, Mucha wściekła się z powodu sposobu jego podania: Jem go na aluminiowej tacce, plastikowymi sztućcami, z plastikowym kubkiem... I nawet kur**, surówkę mi podali w plastiku - poinformowała na InstaStories. Wzburzona aktorka o swoich zastrzeżeniach postanowiła poinformować samego właściciela lokalu: Nie używam tego gó**a! - wykrzyczała w twarz mężczyźnie Nagrywając całe zajście na Instastories Mucha próbowała wymusić na restauratorze obietnicę zmiany zastawy. Mężczyzna wykręcił się jednak zbyt wysokimi kosztami. Aktorka poprosiła więc fanów o podpowiedzi dotyczące tanich, ale ekologicznych zamienników plastiku. Troska o środowisko Anny Muchy byłaby godna podziwu, gdyby nie fakt, iż jak wypomnieli gwieździe internauci, jest znaną miłośniczką naturalnych futer. Czyżby aktorka przeszła ekologiczne nawrócenie?