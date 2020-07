Anja Rubik ma 37 lat i jeszcze nie zdecydowała się na macierzyństwo. Modelka często jest jednak pytana o te plany w wywiadach. W ostatniej rozmowie z magazynem "Viva" wyznała, że sama nie jest pewna, czy chciałaby zostać matką:

Czy chcę założyć rodzinę, czy chcę mieć dziecko, bo zegar biologiczny tyka? Mam świadomość, że już tak dużo czasu nie ma. Z drugiej strony zastanawiam się, czy jestem wystarczająco poważna i dojrzała, żeby wkroczyć w ten wiek? (...) Wiem, że dziecko wpłynie na różne moje decyzje życiowe i zawodowe. Myśląc o tym wszystkim, zadaję sobie pytanie, jaką chciałabym być mamą.

Kolejną rzeczą, jaka trapi modelkę w temacie macierzyństwa jest świat, w jakim musiałoby żyć jej dziecko:

Nie do końca wierzę w system edukacyjny, który moim zdaniem nigdzie nie działa tak, jak powinien. (...) Patrząc na to, co dzieje się na świecie, zastanawiam się, czy faktycznie chcę zapraszać nowego człowieka do tego bałaganu, czy to ma sens?

Rubik zastanawia się także, jak poradziłaby sobie z rolą matki:

Pojawiają się też oczywiście pytania, czy byłabym dobrą matką, czy dałabym sobie radę? Chciałabym nadal podróżować, szczególnie w miejsca, o których zawsze marzyłam, a które nie są bezpieczne. Należę do osób niestrachliwych, niewiele rzeczy mnie przeraża, ale zdaję sobie sprawę, że jak już się ma dziecko, człowiek staje się bardziej odpowiedzialny za siebie.

Czy Anja przełamie swoje lęki i zdecyduje się na dziecko?