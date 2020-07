Sablewska i Mazolewski zostali parą w 2011 roku. Maja była wówczas u szczytu popularności, jazzman zaś świetnie odnalazł się u jej boku na czerwonych dywanach. Tworzyli bardzo malowniczy duet, jednak jak wyznała sama stylistka, ich związek przeszedł wiele trudnych momentów. Kryzysy doprowadziły do tego, że w 2016 roku partnerzy podjęli decyzję o rozstaniu.

Zarówno w życiu Mazolewskiego, jak i Sablewskiej pojawiły się nowe osoby, związki te nie przetrwały jednak zbyt długo, a Maja i Wojtek kilka miesięcy temu postanowili dać sobie kolejną szansę. Najwyraźniej mają poważne wspólne plany na przyszłość, bowiem właśnie zasugerowali fanom, że przeprowadzili się do Trójmiasta.

Maja pochwaliła się tą życiową zmianą na Instagramie. Publikując wspólne zdjęcia z Wojtkiem na

New kids on the block \ We love 3city 🤍🤍



Piszcie jak się tutaj mieszka ?!

Pozdrawiamy :)

#sablewska #2020 #changes

Trójmiasto cieszy się dużą popularnością wśród polskich artystów i osób ze świata show biznesu. Mieszkają tam między innymi Nergal, Tymon Tymański, Kasia Tusk i Katarzyna Figura. Kuba Wojewódzki, Borys Szyc zaś mają w Trójmieście swoje apartamenty, do których wpadają na wypoczynek.